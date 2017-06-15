Умер писатель Баян Ширянов
В Москве в возрасте 52 лет скончался писатель Кирилл Воробьев, более известный под псевдонимом Баян Ширянов.
Ширянов умер от цирроза печени в одной из московских больниц в ночь на 15 июня. Писатель попал в больницу в середине мая. В 2015 году его также госпитализировали с диагнозом «энцефалопатия», но впоследствии выписали, прописав уход на дому.
Кирилл умер в больнице в ночь на 15 июня. Нужно собрать деньги на похороны и поминки. На его карточку переводить деньги ...Опубликовано Помоги Баяну Ширянову 14 июня 2017 г.
Баян Ширянов известен как автор книг «Низший пилотаж», «Срединный пилотаж» и «Высший пилотаж». Произведения посвящены жизни московских наркоманов и приобрели известность в первую очередь благодаря публикации в интернете.
В 2005 году после жалобы движения «Идущие вместе» суд начал рассматривать дело о признании одной из книг Ширянова порнографическим материалом и о распространении порнографии. Суд писателя оправдал.