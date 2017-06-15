Умер писатель Баян Ширянов

В Москве в возрасте 52 лет скончался писатель Кирилл Воробьев, более известный под псевдонимом Баян Ширянов.

Ширянов умер от цирроза печени в одной из московских больниц в ночь на 15 июня. Писатель попал в больницу в середине мая. В 2015 году его также госпитализировали с диагнозом «энцефалопатия», но впоследствии выписали, прописав уход на дому.