Умер Алексей Баталов
06:26, 15 июня 2017
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Народный артист СССР Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».
Как сообщил изданию друг актера Владимир Иванов, Баталов умер в ночь на 15 июня в одной из московских больниц. Члены семьи Баталова подтвердили РИА Новости сообщения о смерти актера.
Баталов был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра, в феврале ему была сделана операция.
Дата и место прощания с актером будут объявлены позднее. Владимир Иванов сообщил «Интерфаксу», что Баталов, скорее всего, будет похоронен на Преображенском кладбище в Москве.
Алексей Баталов, родившийся 20 ноября 1928 года во Владимире, сыграл более чем в 30 фильмах. Среди его наиболее известных работ роли в «Даме с собачкой», «Летят журавли» и «Москва слезам не верит».
Баталов также принимал участие в радиоспектаклях и озвучивал мультфильмы, в том числе «Ежика в тумане».
На протяжении нескольких десятков лет Баталов преподавал во ВГИКе, где возглавлял кафедру актерского мастерства.
Также Баталов занимал руководящие посты в Союзе кинематографистов СССР, а с 2007 по 2013 года был президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника».
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