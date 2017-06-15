Умер Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщил изданию друг актера Владимир Иванов, Баталов умер в ночь на 15 июня в одной из московских больниц. Члены семьи Баталова подтвердили РИА Новости сообщения о смерти актера.

ТАСС

Баталов был госпитализирован в январе 2017 года с переломом шейки бедра, в феврале ему была сделана операция.

Дата и место прощания с актером будут объявлены позднее. Владимир Иванов сообщил «Интерфаксу», что Баталов, скорее всего, будет похоронен на Преображенском кладбище в Москве.