Дмитрий Киселев проиграл суд о санкциях ЕС. Его обязали оплатить издержки

Европейский суд общей юрисдикции
09:01, 15 июня 2017
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Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции, введенные ЕС в отношении телеведущего и главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Киселев должен оплатить издержки, связанные с рассмотрением его иска.

Киселев пытался оспорить в суде санкции, введенные в отношении него Евросоюзом весной 2014 года из-за кризиса на Украине и присоединения Крыма к РФ. Санкции были введены на основании того, что глава МИА «Россия сегодня» «поддержал введение российских войск на Украину».

Киселев называл это утверждение ложным, потребовал снять санкции и оплатить ему судебные издержки.

Все требования главы МИА «Россия сегодня» Европейский суд общей юрисдикции отклонил.

Киселев, комментируя решение суда, в частности заявил: «Ничего другого и не ожидал, поскольку действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту. Мне, например, не разрешили выступить в суде и даже присутствовать на процессе».

По мнению главы МИА «Россия сегодня», санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. «Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки», — заявил Киселев.

Евросоюз, США и присоединившиеся к ним страны ввел весной 2014 года санкции против России, а также персональные ограничительные меры в отношении граждан РФ и Украины, причастных к украинскому кризису.
Попавшим в черный список запрещен въезд на территорию государств, принявших санкции, а их активы в этих странах, при их наличии, заморожены.
Черные списки корректировались, а действие санкций несколько раз продлевалось. В настоящий момент персональные санкции, введенные ЕС, действуют в отношении 149 граждан РФ и Украины.
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