Дмитрий Киселев проиграл суд о санкциях ЕС. Его обязали оплатить издержки

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе санкции, введенные ЕС в отношении телеведущего и главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Киселев должен оплатить издержки, связанные с рассмотрением его иска.

Киселев пытался оспорить в суде санкции, введенные в отношении него Евросоюзом весной 2014 года из-за кризиса на Украине и присоединения Крыма к РФ. Санкции были введены на основании того, что глава МИА «Россия сегодня» «поддержал введение российских войск на Украину».

Киселев называл это утверждение ложным, потребовал снять санкции и оплатить ему судебные издержки.

Все требования главы МИА «Россия сегодня» Европейский суд общей юрисдикции отклонил.

Киселев, комментируя решение суда, в частности заявил: «Ничего другого и не ожидал, поскольку действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту. Мне, например, не разрешили выступить в суде и даже присутствовать на процессе».

По мнению главы МИА «Россия сегодня», санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. «Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки», — заявил Киселев.