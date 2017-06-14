Вячеслав Володин: страны Запада «генетически не любят» славян
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада «генетически не любят» славян. Такой вывод он сделал из санкционной политики против России и Белоруссии.
«Это начинает уже переходить какие-то грани разумного и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами», — сказал Володин. Он заявил о «патологической нелюбви» Запада к славянам и добавил, что Запад применяет «системный подход в отношении народов».
«Вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян», — считает Володин.
Володин обратил внимание на то, что применительно к ситуации «борьба» ведется разными методами, не только посредством санкций. «Посмотрите, что сделали с Украиной», — сказал он.