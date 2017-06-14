Вячеслав Володин: страны Запада «генетически не любят» славян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада «генетически не любят» славян. Такой вывод он сделал из санкционной политики против России и Белоруссии.

«Это начинает уже переходить какие-то грани разумного и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами», — сказал Володин. Он заявил о «патологической нелюбви» Запада к славянам и добавил, что Запад применяет «системный подход в отношении народов».

«Вообще, когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян», — считает Володин.