В Волгограде произошел пожар на стадионе, который строят к ЧМ-2018

На стройплощадке «Волгоград Арены» — стадиона, который строят к чемпионату мира по футболу 2018 года, — произошел пожар.

Опубликовано видео горящего стадиона «Волгоград Арена» Новости Волгоград

В МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение рабочими техники безопасности. Во время сварочных работ искры попали на мешок с пенопластом. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Возгорание было быстро потушено.

Компания «Стройтрансгаз», подрядчик строительства, заявила, что пожар не причинил ущерба и не повлиял на ход строительных работ.