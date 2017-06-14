В Волгограде произошел пожар на стадионе, который строят к ЧМ-2018
На стройплощадке «Волгоград Арены» — стадиона, который строят к чемпионату мира по футболу 2018 года, — произошел пожар.
В МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение рабочими техники безопасности. Во время сварочных работ искры попали на мешок с пенопластом. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Возгорание было быстро потушено.
Компания «Стройтрансгаз», подрядчик строительства, заявила, что пожар не причинил ущерба и не повлиял на ход строительных работ.
Пожар на стадионе в Волгограде произошел при демонтаже временных конструкций https://t.co/0cgVr6kbyh #Волгоград @vlg_media pic.twitter.com/4IWgeKSqKi— Волга-Медиа (@vlg_media) June 14, 2017