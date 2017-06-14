В подмосковном пансионате провели репетицию «прямой линии» с Путиным

В пансионате «Петрово-Дальнее», принадлежащем управлению делами президента РФ, прошла репетиция «прямой линии» с Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на нескольких участников мероприятия.

В «Петрово-Дальнем», расположенном в Подмосковье, по словам собеседников издания, поселили около 100 человек, которые примут участие в «прямой линии».

13 июня для представителей общественности из регионов, рассказали источники РБК, провели репетицию-инструктаж, в ходе которого будущие участники «прямой линии» зачитали свои вопросы, а инструкторы дали им несколько рекомендаций, например, не употреблять алкоголь накануне мероприятия и не надевать одежду в клетку и полоску.

Гарантий, что кто-то из участников инструктажа задаст свой вопрос, организаторы не давали, но и своих вопросов не предлагали, сообщил РБК один из приглашенных на «прямую линию».