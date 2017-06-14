В подмосковном пансионате провели репетицию «прямой линии» с Путиным

РБК
05:41, 14 июня 2017
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В пансионате «Петрово-Дальнее», принадлежащем управлению делами президента РФ, прошла репетиция «прямой линии» с Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на нескольких участников мероприятия.

В «Петрово-Дальнем», расположенном в Подмосковье, по словам собеседников издания, поселили около 100 человек, которые примут участие в «прямой линии».

13 июня для представителей общественности из регионов, рассказали источники РБК, провели репетицию-инструктаж, в ходе которого будущие участники «прямой линии» зачитали свои вопросы, а инструкторы дали им несколько рекомендаций, например, не употреблять алкоголь накануне мероприятия и не надевать одежду в клетку и полоску.

Гарантий, что кто-то из участников инструктажа задаст свой вопрос, организаторы не давали, но и своих вопросов не предлагали, сообщил РБК один из приглашенных на «прямую линию».

«Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте», — рассказал один из участников прямой линии.

РБК
Инструктаж участников «прямой линии», по данным РБК, проводится ежегодно. Так, в 2016 году участников мероприятия собирали в пансионате «Поляны», также принадлежащем управлению делами президента. Тогда, писало РБК, инструкторы не только выслушали вопросы, которые планировали задать участники, но и предложили некоторым из них свои варианты.
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году начнется 15 июня в 12:00 по московскому времени. Транслировать «прямую линию» будут Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». 
В рамках «прямой линии» Путин отвечает на вопросы россиян, как заданные в студии и по телемосту из регионов, так и присланные в редакцию программы.
В 2017 году «прямая линия» с Путиным пройдет в 15 раз. 10 «прямых линий» Путин провел в качестве президента, еще четыре — как премьер-министр.
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