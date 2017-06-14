Сергей Минаев помог Алишеру Усманову записать видеообращение к Алексею Навальному
Главный редактор Esquire Сергей Минаев помогал предпринимателю Алишеру Усманову записывать первое видеообращение к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на знакомых Минаева и знакомого Усманова.
Как заявил источник «Би-Би-Си», пиарщики Усманова были против этой идеи, поэтому бизнесмен привлек Минаева.
По данным РБК, первое видеообращение было записано на iPhone 7 Plus. Усманов был у себя на яхте.
Сам Минаев заявил, что не помогал с видеообращением.
Минаев давно знаком с Усмановым, рассказал Би-би-си один из его знакомых. Сам писатель подтверждает это. Их связывают общие деловые партнеры. Инвестор проектов Минаева — член совета директоров «Металлоинвеста» (компания принадлежащая холдингу USM Алишера Усманова) Валерий Казикаев. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Казикаеву принадлежат 50% ресторанной сети «Хлеб и вино» (у Минаева 30%) и 50% бара «Духлесс бар» (у Минаева 35%); жена Казикаева Ирина Фомина — основной владелец винного импортера МБГ, долей в котором также владеет писатель.