Сергей Минаев помог Алишеру Усманову записать видеообращение к Алексею Навальному

Русская служба «Би-би-си»
17:50, 14 июня 2017
Требует подтверждения

Главный редактор Esquire Сергей Минаев помогал предпринимателю Алишеру Усманову записывать первое видеообращение к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на знакомых Минаева и знакомого Усманова.

Как заявил источник «Би-Би-Си», пиарщики Усманова были против этой идеи, поэтому бизнесмен привлек Минаева.

По данным РБК, первое видеообращение было записано на iPhone 7 Plus. Усманов был у себя на яхте.

Сам Минаев заявил, что не помогал с видеообращением.

Минаев давно знаком с Усмановым, рассказал Би-би-си один из его знакомых. Сам писатель подтверждает это. Их связывают общие деловые партнеры. Инвестор проектов Минаева — член совета директоров «Металлоинвеста» (компания принадлежащая холдингу USM Алишера Усманова) Валерий Казикаев. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Казикаеву принадлежат 50% ресторанной сети «Хлеб и вино» (у Минаева 30%) и 50% бара «Духлесс бар» (у Минаева 35%); жена Казикаева Ирина Фомина — основной владелец винного импортера МБГ, долей в котором также владеет писатель.

Русская служба «Би-би-си»
Первое видеообращение Алишера Усманова было опубликовано 18 мая. В нем Усманов назвал Навального «неучем», «лузером» и «неудавшимся бизнесменом», а завершил свою речь фразой «Тьфу на тебя». Своим обращением Усманов отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором говорилось, что он дал взятку Дмитрию Медведеву. Второе видеобращение вышло 22 мая.
Алишер Усманов также выиграл у Навального суд по поводу его расследования. Суд постановил удалить расследование целиком (в том числе фильм «Он вам не Димон»), хотя большая его часть посвящена не Усманову, а Медведеву.
Сергей Минаев известен как автор книг «Духless» и «The Телки». Он вел передачу «Честный понедельник» на НТВ, а также онлайн-программу «Минаев Live». Один из выпусков этого шоу — прямая трансляция столкновений между оппозицией и полицией на Болотной площади — фигурировал в материалах «болотного дела» как доказательство вины фигурантов. Кроме того, он делал телеканал Kontr TV, за которым стоял Кремль.

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