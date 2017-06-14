Сергей Минаев помог Алишеру Усманову записать видеообращение к Алексею Навальному

Главный редактор Esquire Сергей Минаев помогал предпринимателю Алишеру Усманову записывать первое видеообращение к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на знакомых Минаева и знакомого Усманова.

Как заявил источник «Би-Би-Си», пиарщики Усманова были против этой идеи, поэтому бизнесмен привлек Минаева.

По данным РБК, первое видеообращение было записано на iPhone 7 Plus. Усманов был у себя на яхте.

Сам Минаев заявил, что не помогал с видеообращением.