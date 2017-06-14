Российского боксера не пустили на Украину

Sports.ru
17:06, 14 июня 2017
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Российского боксера Георгия Кушиташвили, который ехал в Харьков на чемпионат Европы, не пустили на Украину.

Он ехал на поезде вместе с пресс-атташе Федерации бокса России Владой Романовой, несколькими болельщиками и двумя журналистами «Лайфа». На Украину не пустили всех, поскольку ранее они были в Крыму без разрешения украинских властей.

Российская сторона уверяет, что Украинцы обещали, что у спортсмена не возникнет проблем с въездом. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предположил, что Украина хочет избавиться от конкурента в категории до 81 килограмма.

«У нас были гарантийные письма от Украины и AIBA, от европейской ассоциации. Мы отправили делегацию с уверенностью, что все будет хорошо. Списки были проверены, нам сказали, что все нормально», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Sports.ru
Георгий Кушиташвили — чемпион России 2015 года. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата России;
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