Российского боксера не пустили на Украину

Российского боксера Георгия Кушиташвили, который ехал в Харьков на чемпионат Европы, не пустили на Украину.

Он ехал на поезде вместе с пресс-атташе Федерации бокса России Владой Романовой, несколькими болельщиками и двумя журналистами «Лайфа». На Украину не пустили всех, поскольку ранее они были в Крыму без разрешения украинских властей.

Российская сторона уверяет, что Украинцы обещали, что у спортсмена не возникнет проблем с въездом. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предположил, что Украина хочет избавиться от конкурента в категории до 81 килограмма.