Российского боксера не пустили на Украину
Российского боксера Георгия Кушиташвили, который ехал в Харьков на чемпионат Европы, не пустили на Украину.
Он ехал на поезде вместе с пресс-атташе Федерации бокса России Владой Романовой, несколькими болельщиками и двумя журналистами «Лайфа». На Украину не пустили всех, поскольку ранее они были в Крыму без разрешения украинских властей.
Российская сторона уверяет, что Украинцы обещали, что у спортсмена не возникнет проблем с въездом. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предположил, что Украина хочет избавиться от конкурента в категории до 81 килограмма.
«У нас были гарантийные письма от Украины и AIBA, от европейской ассоциации. Мы отправили делегацию с уверенностью, что все будет хорошо. Списки были проверены, нам сказали, что все нормально», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.