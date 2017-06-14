Мария Баронова объявила об уходе из «Открытой России»
Координатор «Открытой России», руководитель ее московского отделения Мария Баронова решила уйти из движения. Она продолжит работу в течение нескольких месяцев, после чего передаст дела другому человеку.
Кто сменит Баронову в «Открытой России», неизвестно. «Найти подходящую кандидатуру будет достаточно сложно. Пока вариантов нет», — заявила она в комментарии РБК.
Иногда хочется не только бегать по ОВД, по судам, в поисках ресурсов на строительство демократии или сидеть бессмысленно в СК, но еще и отдохнуть.
Мария Баронова в 2014 году возглавила правозащитный проект «Открытой России». Позднее на учредительной конференции движения она вошла в состав его совета.
В 2016 году Баронова участвовала в выборах в Госдуму, она баллотировалась по Центральному административному округу Москвы.
В начале 2017 года Баронова стала руководителем московского отделения «Открытой России».