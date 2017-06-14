Мария Баронова объявила об уходе из «Открытой России»

Координатор «Открытой России», руководитель ее московского отделения Мария Баронова решила уйти из движения. Она продолжит работу в течение нескольких месяцев, после чего передаст дела другому человеку.

Кто сменит Баронову в «Открытой России», неизвестно. «Найти подходящую кандидатуру будет достаточно сложно. Пока вариантов нет», — заявила она в комментарии РБК.