Белоруссия исключит российский рубль из числа резервных валют

Белорусский Нацбанк с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных резервов, сообщается на сайте регулятора.

Такое решение связано с отказом от расчета резервов по национальной методике, пояснил регулятор.

В настоящий момент Нацбанк Белоруссии учитывает российский рубль при расчете золотовалютных резервов по национальной методике.

Также регулятор ежемесячно публикует оценку золотовалютных резервов по методике Международного валютного фонда (МВФ). С 1 июля оценка резервов будет даваться только по методике МВФ.

Активы, которые не будут учитываться по методике МВФ, останутся на балансе Нацбанка. Регулятор собирается использовать их «для исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства», а также в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.