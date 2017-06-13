В Джорджии двое заключенных застрелили охранников и сбежали

В округе Патнам, штат Джорджия, совершили побег двое заключенных, которых перевозили в тюремном автобусе.

Заключенные застрелили двух охранников и выбрались из автобуса, а затем угнали автомобиль. По данным властей, преступников видели в «Хонде» зеленого цвета.

Имена сбежавших заключенных — Донии Расселл Роу (Donnie Russell Rowe) и Рики Дьюбоз (Ricky Dubose).

Как сообщает ABC News, Роу отбывал срок в тюрьме с 2002 года, Дьюбоз — с 2015-го. Они были осуждены за вооруженные ограбления и другие преступления.