В Джорджии двое заключенных застрелили охранников и сбежали
В округе Патнам, штат Джорджия, совершили побег двое заключенных, которых перевозили в тюремном автобусе.
Заключенные застрелили двух охранников и выбрались из автобуса, а затем угнали автомобиль. По данным властей, преступников видели в «Хонде» зеленого цвета.
Имена сбежавших заключенных — Донии Расселл Роу (Donnie Russell Rowe) и Рики Дьюбоз (Ricky Dubose).
Как сообщает ABC News, Роу отбывал срок в тюрьме с 2002 года, Дьюбоз — с 2015-го. Они были осуждены за вооруженные ограбления и другие преступления.
MORE: Ricky Dubose and Donnie Russell Rowe sought after allegedly killing 2 correctional officers in Putnam County: https://t.co/j17xTsGqmb pic.twitter.com/W1lUCDMrN7— WSB-TV (@wsbtv) June 13, 2017