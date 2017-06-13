Сергей Собянин об акции 12 июня: Нам всем повезло, что обошлось без крови

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию 12 июня на Тверской улице «подлой и опасной провокацией». «Только чудом никто не пострадал, — сказал Собянин. — Нам всем повезло, что обошлось без крови».

По словам Собянина, «полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно». «Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям», — заявил мэр.