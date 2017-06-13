Сергей Собянин об акции 12 июня: Нам всем повезло, что обошлось без крови
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию 12 июня на Тверской улице «подлой и опасной провокацией». «Только чудом никто не пострадал, — сказал Собянин. — Нам всем повезло, что обошлось без крови».
По словам Собянина, «полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно». «Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям», — заявил мэр.
«К полиции никаких претензий нет, ее нужно только поблагодарить», — заключил Собянин.
Несогласованная акция в центре Москвы прошла на Тверской улице, поскольку главный организатор мероприятия Алексей Навальный в последний момент отменил согласованный митинг на проспекте Сахарова.
Сотрудники полиции, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек. По оценке МВД, были задержаны около 150 участников акции. Сотрудники полиции жестко задерживали митингующих, били их дубинками и кулаками. Политик Юлия Галямина оказалась в больнице после того, как ее ударил полицейский. Действия полиции зафиксированы на видео.
Акции протеста против коррупции прошли и в других городах России. В Петербурге митинг тоже было не согласован с властями, на нем задержали сотни человек. В других городах акции проходили более мирно.