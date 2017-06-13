Прокуроры Мэриленда и Вашингтона подали в суд на Трампа
Генеральные прокуроры штата Мэриленд и Вашингтона, округ Колумбия, подали в суд на президента США Дональда Трампа в связи с тем, что он до сих пор связан со своими бизнес-активами даже после вступления в должность президента США.
Иски связаны с тем, что представители иностранных государств могут останавливаться в отелях Трампа и снимать помещения в здании Trump Tower в Нью-Йорке, которое принадлежит Трампу. При этом президенту запрещено получать прибыль от представителей иностранных государств.
Прокурор настаивают, что Трамп нарушил конституцию США. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже заявил, что в сложившейся ситуации нет никакого нарушения закона.
Конституция США запрещает президенту получать вознаграждения от представителей иностранных государств.
Дональд Трамп незадолго до инаугурации подписал документы о передаче своих активов в управление сыновьям. Трамп утверждает, что у него нет никаких конфликтов интересов на посту президента.