Катарский бизнесмен купил 4000 коров, чтобы спасти страну от нехватки молока

Bloomberg
13:50, 13 июня 2017
Надежный источник

Катарский предприниматель Мутаз аль-Хаят купил 4000 коров и планирует в ближайшее время доставить их в государство, чтобы обеспечить доступ населению к свежим молочным продуктам. Об этом сообщает Bloomberg.

Коровы закуплены в США и Австралии. Для их доставки в Катар потребуется в общей сложности 60 рейсов. Ожидается, что производство собственного молока начнется в Катаре к концу июня и уже к середине июля покроет треть потребности страны в молоке.

Аль-Хаят и ранее планировал открыть в Катаре неподалеку от Дохи животноводческую ферму и начать производство молока, но предполагал, что доставит коров морем. После того, как арабские страны объявили эмбарго Катару из-за обвинений в поддержке терроризма, он был вынужден ускорить закупки. Сколько именно аль-Хаят потратил на закупку коров, не сообщается, но, по его словам, только доставка обойдется в 8 миллионов долларов.

Ранее Катар закупал молочные продукты в Саудовской Аравии. После того, как эта страна разорвала торговые отношения с Дохой, аналогичные товары стали поступать из Турции и Ирана.

Аль-Хаят, чей основной бизнес — это строительная фирма, построившая крупнейший в стране торговый центр, — развивает сельское хозяйство на ферме в 50 километрах от Дохи (англ. яз.).

Bloomberg
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за подозрений, что Доха поддерживает «Исламское государство» и другие террористические группировки. Подданным Катара было предписано в двухнедельный срок покинуть эти страны.
Позднее стало известно, что власти Катара могли выплатить выкуп террористам в размере 1 миллиарда долларов за захваченных в заложники членов королевской семьи.
Почти вся территория Катара — пустыня. Из-за неподходящих климатических условий в стране слабо развито сельское хозяйство.
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