Катарский бизнесмен купил 4000 коров, чтобы спасти страну от нехватки молока

Катарский предприниматель Мутаз аль-Хаят купил 4000 коров и планирует в ближайшее время доставить их в государство, чтобы обеспечить доступ населению к свежим молочным продуктам. Об этом сообщает Bloomberg.

Коровы закуплены в США и Австралии. Для их доставки в Катар потребуется в общей сложности 60 рейсов. Ожидается, что производство собственного молока начнется в Катаре к концу июня и уже к середине июля покроет треть потребности страны в молоке.

Аль-Хаят и ранее планировал открыть в Катаре неподалеку от Дохи животноводческую ферму и начать производство молока, но предполагал, что доставит коров морем. После того, как арабские страны объявили эмбарго Катару из-за обвинений в поддержке терроризма, он был вынужден ускорить закупки. Сколько именно аль-Хаят потратил на закупку коров, не сообщается, но, по его словам, только доставка обойдется в 8 миллионов долларов.

Ранее Катар закупал молочные продукты в Саудовской Аравии. После того, как эта страна разорвала торговые отношения с Дохой, аналогичные товары стали поступать из Турции и Ирана.