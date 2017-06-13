Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. В 2017 году список возглавил рэпер Шон Комбс (Дидди).

Дидди заработал 130 миллионов долларов, из которых 70 миллионов ему принесла линия одежды Sean John. Также многомиллионные доходы ему принесли рекламный контракт с производителем водки и концертный тур.

Второе место в рейтинге заняла Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов долларов, который ей принесли концертный тур и альбом Lemonade.

На третьей строчке в списке самых самых высокооплачиваемых знаменитостей разместилась автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг с 95 миллионами долларов. В пятерку также вошли рэпер Дрейк (94 миллиона долларов) и футболист Криштиану Роналду (93 миллиона долларов).

Наибольшее падение доходов по сравнению с прошлогодним рейтингом произошло, по данным Forbes, у певицы Тейлор Свифт. В рейтинге 2016 года Свифт с доходом в 170 миллионов долларов занимала первое место, а в новом списке оказалась на 49 месте, заработав 44 миллиона долларов. Составители рейтинга объясняют падение доходов певицы тем, что за отчетный период у нее не было гастрольного тура.