Директор ФБК получил 10 суток ареста за неповиновение полицейским на согласованной акции

Изначально полицейские задержали Рубанова по подозрению в нарушении правил проведения митинга, но незадолго до истечения трехчасового срока задержания они написали другой протокол — о неповиновении полицейским.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов получил 10 суток ареста . Он обвинялся в неповиновении полиции. Согласно протоколу, Рубанов не давал гражданам проходить на сцену пришедшим на согласованную акцию на проспекте Сахарова 12 июня.

Роман Рубанов выступал официальным организатором акции против коррупции 12 июня, которая должна была пройти на проспекте Сахарова. Глава ФБК Алексей Навальный в последний момент объявил, что акция переносится на Тверскую улицу (где власти ее не согласовывали). В итоге Рубанов отправился на проспект Сахарова, где и был задержан.

Алексей Навальный, задержанный в подъезде, получил 30 суток ареста за организацию несогласованной акции. Других задержанных приговаривают к срокам от 10 до 15 суток ареста.

Всего в Москве были задержаны более 800 человек, в том числе 136 подростков.