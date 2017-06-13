Директор ФБК получил 10 суток ареста за неповиновение полицейским на согласованной акции
Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов получил 10 суток ареста. Он обвинялся в неповиновении полиции. Согласно протоколу, Рубанов не давал гражданам проходить на сцену пришедшим на согласованную акцию на проспекте Сахарова 12 июня.
Изначально полицейские задержали Рубанова по подозрению в нарушении правил проведения митинга, но незадолго до истечения трехчасового срока задержания они написали другой протокол — о неповиновении полицейским.
Роман Рубанов выступал официальным организатором акции против коррупции 12 июня, которая должна была пройти на проспекте Сахарова. Глава ФБК Алексей Навальный в последний момент объявил, что акция переносится на Тверскую улицу (где власти ее не согласовывали). В итоге Рубанов отправился на проспект Сахарова, где и был задержан.
Алексей Навальный, задержанный в подъезде, получил 30 суток ареста за организацию несогласованной акции. Других задержанных приговаривают к срокам от 10 до 15 суток ареста.
Всего в Москве были задержаны более 800 человек, в том числе 136 подростков.