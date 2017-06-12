На Тверской задержаны шесть человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали на Тверской улице как минимум шесть человек, сообщает корреспондент РБК с места событий.

У двоих задержанных, по его словам, были в руках плакаты. На одном из них было написано: «Россия против коррупции».

Еще четверых человек, сообщил корреспондент РБК, полицейские задержали у McDonaldʼs около станции метро «Пушкинская».

Ранее сообщалось, что несколько человек были задержаны возле места проведения согласованной мэрией акции на проспекте Сахарова. По предварительным данным, они раздавали листовки.