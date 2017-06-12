На Тверской задержаны шесть человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали на Тверской улице как минимум шесть человек, сообщает корреспондент РБК с места событий.
У двоих задержанных, по его словам, были в руках плакаты. На одном из них было написано: «Россия против коррупции».
Еще четверых человек, сообщил корреспондент РБК, полицейские задержали у McDonaldʼs около станции метро «Пушкинская».
Ранее сообщалось, что несколько человек были задержаны возле места проведения согласованной мэрией акции на проспекте Сахарова. По предварительным данным, они раздавали листовки.
В Москве власти согласовали оппозиционную акцию на проспекте Сахарова. Однако вечером 11 июня Алексей Навальный объявил, что организаторы из-за давления властей не смогли договориться с подрядчиками об установке сцены на Сахарова, и призвал выйти на Тверскую.
Мэрия Москвы, в свою очередь, заявила, что не станет препятствовать гуляниям по Тверской улице в Москве, если их участники придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги.
12 июня в разных городах России проходят акции против коррупции. В некоторых городах акции удалось согласовать, в других, например в Санкт-Петербурге, организаторам не удалось договориться с властями.