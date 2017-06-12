Мэрия Москвы: участники несанкционированной акции «ведут себя неадекватно»
Сотрудники полиции, пресекающие попытку провести несанкционированную акцию в центре Москвы, «действуют в строгом соответствии с законом».
С таким заявлением выступил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников.
«Участники несанкционированного мероприятия ведут себя неадекватно, — заявил Черников. — Они попросту подставляют тех людей, которые пришли в День России на Тверскую улицу отметить праздник».
Все незаконные мероприятия в городе 12 июня будут пресечены в рамках российского законодательства, подчеркнул он.
По данным «ОВД-Инфо», в Москве — на Тверской улице и проспекте Сахарова — задержаны более 120 человек.
Мэрия Москвы согласовала 12 июня проведение акции против коррупции на проспекте Сахарова. Вечером 11 июня организатор акции Алексей Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу, так как подрядчики под давлением властей отказались установить на Сахарова сцену и аппаратуру.
Власти Москвы заявили, что будут задерживать пришедших на Тверскую, если они развернут плакаты и будут выкрикивать лозунги.
Акции против коррупции объявлены 12 июня во многих городах России. В некоторых городах акции удалось согласовать, в некоторых, в том числе в Санкт-Петербурге, организаторам не удалось договориться с властями. В Петербурге, по данным на 15:00 мск, были задержаны более 100 участников несанкционированной акции на Марсовом поле.