Мэрия Москвы: участники несанкционированной акции «ведут себя неадекватно»

Сотрудники полиции, пресекающие попытку провести несанкционированную акцию в центре Москвы, «действуют в строгом соответствии с законом».

С таким заявлением выступил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников.

«Участники несанкционированного мероприятия ведут себя неадекватно, — заявил Черников. — Они попросту подставляют тех людей, которые пришли в День России на Тверскую улицу отметить праздник».

Все незаконные мероприятия в городе 12 июня будут пресечены в рамках российского законодательства, подчеркнул он.

По данным «ОВД-Инфо», в Москве — на Тверской улице и проспекте Сахарова — задержаны более 120 человек.