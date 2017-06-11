В Чите в квартире сестры сотрудницы почты нашли две тонны писем
В Чите полицейские обнаружили квартиру, в которой хранилось две тонны неотправленных писем, сообщает управление МВД по Забайкальскому краю.
Квартира принадлежит сестре сотрудницы почты. «По какой причине она складировала почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма, сейчас выясняют полицейские», — сообщили в полиции.
МВД не опубликовало фотографии двух тонн корреспонденции в квартире.
По данному факту УМВД России по городу Чите возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в службу судебных приставов.