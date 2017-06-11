Оппозиционер Вячеслав Мальцев освобожден. Его соратника хотят арестовать по делу «26 марта»
Полицейские освободили оппозиционера Вячеслава Мальцева, задержанного вечером 10 июня. Под стражей остался его сторонник Алексей Политиков, которого подозревают в нападении на полицейского во время антикоррупционной акции 26 марта в Москве.
Мальцев призвал прийти и поддержать Политикова, когда того будут арестовывать в Басманном суде Москвы в 13:00 11 июня.
Важное сообщение! https://t.co/hzjkG9ycCv— Вячеслав Мальцев (@vvmaltsev) June 11, 2017
Вячеслав Мальцев и его сторонники были задержаны в подмосковном доме, где Мальцев живет и откуда ведет программу «Артподготовка». Всех задержанных вскоре отпустили, кроме Алексея Политикова.
Алексей Политиков уже седьмой фигурант дела «26 марта».