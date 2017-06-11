Оппозиционер Вячеслав Мальцев освобожден. Его соратника хотят арестовать по делу «26 марта»

Вячеслав Мальцев
06:56, 11 июня 2017
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Полицейские освободили оппозиционера Вячеслава Мальцева, задержанного вечером 10 июня. Под стражей остался его сторонник Алексей Политиков, которого подозревают в нападении на полицейского во время антикоррупционной акции 26 марта в Москве.

Мальцев призвал прийти и поддержать Политикова, когда того будут арестовывать в Басманном суде Москвы в 13:00 11 июня.

Вячеслав Мальцев и его сторонники были задержаны в подмосковном доме, где Мальцев живет и откуда ведет программу «Артподготовка». Всех задержанных вскоре отпустили, кроме Алексея Политикова.
Алексей Политиков уже седьмой фигурант дела «26 марта».
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