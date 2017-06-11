Оппозиционер Вячеслав Мальцев освобожден. Его соратника хотят арестовать по делу «26 марта»

Полицейские освободили оппозиционера Вячеслава Мальцева, задержанного вечером 10 июня. Под стражей остался его сторонник Алексей Политиков, которого подозревают в нападении на полицейского во время антикоррупционной акции 26 марта в Москве.

Мальцев призвал прийти и поддержать Политикова, когда того будут арестовывать в Басманном суде Москвы в 13:00 11 июня.