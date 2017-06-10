Ведущий The Grand Tour Ричард Хаммонд попал в аварию на съемках в Швейцарии

Ведущий программы The Grand Tour Ричард Хаммонд попал в автомобильную аварию на съемках в Швейцарии.

В результате Хаммонд, который находился в машине один, повредил колено. В твиттере программы сказано, что у него нет серьезных повреждений, он оставался в сознании и мог говорить.

Вскоре после того, как ведущий выбрался из машины, она загорелась.

Коллега Хаммонда Джереми Кларксон написал в твиттере, что это «самая большая и самая страшная авария, которую он видел».

Авария произошла во время съемок второго сезона The Grand Tour. Хэммонд находился за рулем спортивного электромобиля Rimac Concept One. Что стало причиной аварии, не сообщается.

На ютьюбе опубликовано видео, снятое непосредственно перед аварией.

Richard Hammond crash | hillclimb Hemberg 2017 | First and only Video wich exist Nature Pictures