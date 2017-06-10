В подмосковном поселке мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие

В подмосковном поселке Кратово мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. По данным неназванного источника «Интерфакса», погибли три человека. ТАСС сообщает о четырех погибших.

Одна из жертв умерла в больнице во время операции, пишет «Интерфакс».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Ведомство сообщает о гибели одного человека.

Ранее в СК сообщали о троих раненых. По данным полиции, несколько человек доставлены в Жуковскую городскую больницу с ранениями разной степени тяжести, сообщает ТАСС.

Стрелявший мужчина забаррикадировался в доме. Бойцы Росгвардии начали штурм дома. По словам источника РИА Новости, «силовики пока не могут войти в дом, потому что мужчина, предположительно, вооружен гранатой». Кроме того, в доме загорелась крыша.

По данным агентства, в доме живут четыре семьи (РИА Новости пишет, что еще четыре человека). Жители соседних домов спрятались в подвалах, пишет ТАСС.

По официальным данным, стрелявший — мужчина 1967 года рождения. Корреспондент ТАСС сообщает со ссылкой на очевидцев, что он воевал в Чечне. По словам соседей, он страдает психическим расстройством.

По предварительным данным, причиной случившегося стал «бытовой конфликт, возможно, ссора в семье или с соседями», сообщает источник «Интерфакса». Он также сообщил, что мужчина, возможно, находится под воздействием «стимуляторов», предположительно — алкоголя.