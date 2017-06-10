Полиция предупредила о возможных провокациях на акции 12 июня в Москве

В полиции напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности лежит в том числе и на организаторах акции, и предупредила, что будет «жестко реагировать на правонарушения» и сделает все необходимое «для обеспечения правопорядка и защиты граждан».

«В частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т. д.» — сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Московская полиция сообщила, что располагает данными о возможных провокациях на оппозиционной акции 12 июня.

В День России 12 июня в Москве, как и в других городах России, сторонники Алексея Навального планируют провести вторую за последние месяцы антикоррупционную акцию. В Москве шествие и митинг, согласованные с властями города, пройдут на проспекте Сахарова.

На московской антикоррупционной акции 26 марта полиция задержала более тысячи человек. В отношении шести человек были возбуждены уголовные дела за насилие в отношение представителей власти; двое из них уже получили реальные сроки лишения свободы.