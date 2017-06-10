Полиция подтвердила гибель четырех человек в результате стрельбы в Кратово

РИА Новости
19:11, 10 июня 2017
Надежный источник

В результате стрельбы в подмосковном Кратово погибли четыре человека, сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее официально сообщалось о гибели одного человека; источники информагентств сообщали о троих или четырех погибших.

Число пострадавших уточняется. В больницах, по имеющимся данным, находятся два человека.

10 июня в подмосковном Кратово мужчина открыл стрельбу из ружья по прохожим с территории своего дома. Полиция оцепила дом и, по сообщениями СМИ, пыталась пойти на штурм. Преступник поджег дом и скрылся. По последним данным, его местонахождение установлено.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться