Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино»

Meduza
08:26, 10 июня 2017
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Кинокритик Антон Долин занял пост главного редактора журнала «Искусство кино». Об этом было объявлено 10 июня на фестивале российского кино «Кинотавр» в Сочи.

Долин возглавил журнал в начале июня. Он был избран советом учредителей и редакцией журнала.

«Главная задача сегодня — сохранить журнал и выйти из кризиса, в котором мы оказались, прежде всего, из-за потери Даниила Дондурея: его уход из жизни мы все, и лично я, горько оплакиваем. Мы постараемся создать новое „Искусство кино“, следуя заданному им направлению. Это будет умный и сложный, но в то же время доступный и увлекательный журнал — не только о кино, но об искусстве и обществе. Как было и прежде. А в будущем, о котором я мечтаю, „Искусство кино“ будет уже не только журналом. У нас, на самом деле, наполеоновские планы, о которых пока говорить несколько неуместно. На теперешнем этапе нам необходимы партнеры, авторы, читатели. И, увы, деньги. Редакция журнала пока остается без изменений, а со временем непременно расширится», — рассказал Антон Долин «Медузе».

Антон Долин уточнил, что поиски новых источников финансирования — одна из важнейших задач на ближайшее время.

С 1993 года журнал «Искусство кино» возглавлял культуролог и кинокритик Даниил Дондурей, который умер 10 мая 2017 года. Дондурей был автором научных работ по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино. Под его руководством «Искусство кино» был ведущим научным российским журналам о проблемах мирового кинематографа и искусства в целом.
Журнал «Искусство кино» ранее издавался на деньги Минкультуры и Союза кинематографистов. Журнал также имел доходы от рекламы.
Кинокритик Антон Долин в 1997 году окончил филологический факультете МГУ, потом аспирантуру в ИМЛИ РАН. В 1997 года начал работать корреспондентом «Эха Москвы». С 2010 года Долин работает обозревателем на радио «Вести ФМ», с 2012 — на Первом канале в программе «Вечерний Ургант». Антон Долин публикуется во многих изданиях, долгое время сотрудничал с «Афишей». С февраля 2017-го статьи и рецензии Долина выходят на «Медузе». Антон Долин продолжит сотрудничать с «Медузой».
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