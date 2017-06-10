Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино»

Кинокритик Антон Долин занял пост главного редактора журнала «Искусство кино». Об этом было объявлено 10 июня на фестивале российского кино «Кинотавр» в Сочи.

Долин возглавил журнал в начале июня. Он был избран советом учредителей и редакцией журнала.

«Главная задача сегодня — сохранить журнал и выйти из кризиса, в котором мы оказались, прежде всего, из-за потери Даниила Дондурея: его уход из жизни мы все, и лично я, горько оплакиваем. Мы постараемся создать новое „Искусство кино“, следуя заданному им направлению. Это будет умный и сложный, но в то же время доступный и увлекательный журнал — не только о кино, но об искусстве и обществе. Как было и прежде. А в будущем, о котором я мечтаю, „Искусство кино“ будет уже не только журналом. У нас, на самом деле, наполеоновские планы, о которых пока говорить несколько неуместно. На теперешнем этапе нам необходимы партнеры, авторы, читатели. И, увы, деньги. Редакция журнала пока остается без изменений, а со временем непременно расширится», — рассказал Антон Долин «Медузе».

Антон Долин уточнил, что поиски новых источников финансирования — одна из важнейших задач на ближайшее время.