Внучка Никиты Хрущева погибла, попав под электричку в Новой Москве

Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева 8 июня погибла, попав под электричку на железнодорожной платформе Мичуринец в Новой Москве. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости пишет, что это произошло на платформе Солнечная того же Киевского направления.

В полиции подтвердили «Интерфаксу» гибель женщины 1940 года рождения на отрезке между остановками Солнечная и Внуково, не назвав ее имени.

Информацию о гибели Юлии Хрущевой РИА Новости подтвердили в справочной службе «скорой помощи».