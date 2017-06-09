Внучка Никиты Хрущева погибла, попав под электричку в Новой Москве
Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева 8 июня погибла, попав под электричку на железнодорожной платформе Мичуринец в Новой Москве. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости пишет, что это произошло на платформе Солнечная того же Киевского направления.
В полиции подтвердили «Интерфаксу» гибель женщины 1940 года рождения на отрезке между остановками Солнечная и Внуково, не назвав ее имени.
Информацию о гибели Юлии Хрущевой РИА Новости подтвердили в справочной службе «скорой помощи».
«Сегодня днем на железнодорожной платформе „Мичуринец“ Киевского направления упала, оступившись, под подошедший пригородный электропоезд женщина, 1940 года рождения. Установлено, что погибшей является Юлия Хрущева, внучка одного из советских лидеров Никиты Хрущева», — сказал собеседник агентства.