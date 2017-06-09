В Киргизии заблокировали сайт агентства «Фергана»

В Киргизии 9 июня заблокировали сайт информагентства «Фергана». Адрес fergananews.com появился в списке заблокированных ресурсов на сайте провайдера «Мегалайн». Как сообщает «Интерфакс», доступ к сайту закрыли и сотовые операторы «НУР телеком» и «MegaCom».

Решение о блокировке принял Октябрьский районный суд Бишкека. Причина этого решения пока неизвестно. Редакция «Ферганы» пишет, что не получала уведомлений в связи с ним.

9 июня стало известно о возбуждении уголовного дела против внештатного корреспондента издания Улугбека Бабакулова. Его заподозрили в разжигании межнациональной вражды за статью от 23 мая «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над „сартами“», в которой шла речь о призывах к расправе над узбеками в киргизских соцсетях.

После этого, как пишет «Фергана», «власти и подконтрольные им СМИ начали обвинять Бабакулова в разжигании межнациональной вражды», а по крупнейшему телеканалу ОТРК показали сюжет с призывом заблокировать «Фергану».

9 июня власти Киргизии также сообщили о задержании неназванного человека, который призывал в фейсбук «к насилию и физической расправе над лицами другой национальности». Связаны ли эти два дела, неизвестно.