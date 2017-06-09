На площади Киевского вокзала в Москве произошел сильный пожар

Обновление: К 14:50 мск пожар в складском помещении на площади Киевского вокзала был ликвидирован, сообщает «Интерфакс». Пострадавших нет.

В складских помещениях в районе площади Киевского вокзала в Москве произошел пожар, вызвавший сильное задымление.

Площадь пожара, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей МЧС, составляет около 100 квадратных метров.

Густой дым от горящих складов у Киевского вокзала попал на видео Телеканал 360

МЧС попросит пешеходов по возможности избегать зоны задымления, а водителей — заранее выбирать пути объезда.

На место происшествия направлена передвижная лаборатория МЧС, которая должна провести замеры на предмет предельно допустимой концентрации вредных веществ.