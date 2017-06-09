Более трети россиян осуждают взгляды, отличные от официальной позиции государства

Более трети россиян (36 процентов) считает, что человек, публично высказывающий мнение, идущее вразрез с официальной позицией государства, не может считаться патриотом. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

В 2014 году в ходе аналогичного опроса публичную демонстрацию взглядов, противоречащих официальной позиции государства, считали непатриотичной 47 процентов респондентов.

Также за последние три года снизилось число россиян, считающих признаком отсутствия патриотизма желание уехать за границу. В 2017 году так считали 52 процента респондентов, а в 2014 году — 68 процентов.

Непатриотичной участники опроса считают и работу в НКО-«иностранном агенте». В 2014 и 2017 годах такую точку зрения высказали по 52 процента опрошенных.

При этом работа в иностранной компании, по мнению участников опроса, на патриотические чувства не влияет. Россиян — сотрудников иностранных компаний не считают патриотами лишь 17 процентов респондентов.

На патриотизм, судя по ответам участников опроса, также не влияет желание вступить в брак с иностранцем. В патриотизме таким людям отказывает лишь 21 процент респондентов.

Самыми явными признаками того, что человек не является патриотом, участники опроса сочли отсутствие любви к родине и взятки. Эти варианты ответа набрали по 77 процентов голосов.