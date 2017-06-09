Бизнесмен, судившийся с IKEA, арестован за неуплату налогов

Бизнесмен Константин Пономарев, известный по многолетней судебной тяжбе с IKEA, арестован Тверским судом Москвы по обвинению в неуплате налогов.

Кроме неуплаты налогов, Пономареву вменяется в вину мошенничество, подкуп свидетеля, заведомо ложный донос и дача ложных показаний.

По данным РИА Новости, обвинения связаны с тяжбами Пономарева с «Кубаньэнерго», которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для ее гипермаркетов в Санкт-Петербурге.

ТАСС уточняет, что Пономарева обвиняют в попытке особо крупного мошенничества с поставкой 71 дизель-генераторной установки в Крым и неуплате налогов на сумму более 4,7 миллиарда рублей.

По версии следствия, Пономарев во время энергетической блокады Крыма предоставил в пользование «Кубаньэнерго» 71 дизель-генератор, одновременно оформив фиктивную передачу этого оборудования в субаренду аффилированным с ним компаниям.

После этого Пономарев через суд добился возврата 71 генератора, а затем подал иск о взыскании с «Кубаньэнерго» 4,2 миллиарда рублей за использование принадлежащих ему генераторов, переданных без его согласия. Бизнесмен также попросил суд выплатить ему проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1,3 миллиарда рублей.

Рассмотреть иск Пономарева суд не успел, так как «Кубаньэнерго» обратилась в правоохранительные органы и на бизнесмена завели уголовное дело.

Бизнесмен свою вину не признал, заявив, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».