Андерс Брейвик сменил имя и фамилию
Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий наказание за убийство 77 человек, официально сменил имя на Фьотольф Хансен. Об этом 9 июня сообщил крупнейший норвежский таблоид Verdens Gang со ссылкой на данные из регистра населения.
Информацию о смене Брейвиком имени подтвердил его адвокат Ойстейн Сторрвик. Причина этого решения юристу неизвестна.
9 июня Верховный суд Норвегии отклонил апелляцию Брейвика, жаловавшегося на нарушение своих прав в тюрьме. Представители преступника заявили, что обратятся в Верховный суд по правам человека.
Андерс Брейвик осужден за убийство 77 человек летом 2011 года. Он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем расстрелял 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя. За это Брейвика приговорили к максимально возможному по законам Норвегии сроку — 21 году тюрьмы. Он отбывает наказание в одиночной камере из трех комнат.