Андерс Брейвик сменил имя и фамилию

Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий наказание за убийство 77 человек, официально сменил имя на Фьотольф Хансен. Об этом 9 июня сообщил крупнейший норвежский таблоид Verdens Gang со ссылкой на данные из регистра населения.

Информацию о смене Брейвиком имени подтвердил его адвокат Ойстейн Сторрвик. Причина этого решения юристу неизвестна.

9 июня Верховный суд Норвегии отклонил апелляцию Брейвика, жаловавшегося на нарушение своих прав в тюрьме. Представители преступника заявили, что обратятся в Верховный суд по правам человека.