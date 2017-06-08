В Севастополе из-за донной мины остановили движение катеров. Автобусов на всех не хватило

Интерфакс
10:12, 8 июня 2017
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В Севастополе из-за обнаруженной донной мины прекращено движение катеров, связывающих северную часть города с центром.

Городская администрация организовала временные маршруты, на которое направила 80 автобусов, однако справиться с потоком пассажиров они не смогли. На маршрут пришлось дополнительно выпускать еще 10 автобусов.

На автобусных остановках образовались огромные очереди, в том числе, как заявили представители городской администрации, из-за того, что 8 июня школьники поехали сдавать ЕГЭ в центр города.

Из-за ситуации с перевозкой пассажиров был отправлен в отставку глава департамента транспорта Севастополя Игорь Козин.

«С утра на площади Захарова образовались огромные очереди. <…> Я делаю вывод, что начальник управления не справился со своими обязанностями, в связи с чем ему будет предложено покинуть свой пост», — заявил Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, назвав произошедшее халатностью.

Через Севастопольскую бухту проходят несколько маршрутов пассажирских катеров, связывающих разные районы города. Движение катеров, связывающих Северную бухту (площадь Захарова) с Графской пристанью, осуществляется по будним дням с интервалом в часы пик в 15-20 минут.
Авиационная донная бомба была обнаружена на входе в Севастопольскую бухту на глубине 17 метров. Предполагается, что бомба была сброшена немецкой авиацией в июне 1941 года.
Бомбу весом в 986 килограммов было решено переместить из входа в бухту в открытое море. Движение водного транспорта в бухте и доступ людей на прилегающие к ней пляжи на время проведения операции, начавшейся в 04:30, был прекращен. Возобновить движение в бухте, сообщало РИА Новости Крым, планировалось после 12:00.
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