В Севастополе из-за донной мины остановили движение катеров. Автобусов на всех не хватило

В Севастополе из-за обнаруженной донной мины прекращено движение катеров, связывающих северную часть города с центром.

Городская администрация организовала временные маршруты, на которое направила 80 автобусов, однако справиться с потоком пассажиров они не смогли. На маршрут пришлось дополнительно выпускать еще 10 автобусов.

На автобусных остановках образовались огромные очереди, в том числе, как заявили представители городской администрации, из-за того, что 8 июня школьники поехали сдавать ЕГЭ в центр города.

Из-за ситуации с перевозкой пассажиров был отправлен в отставку глава департамента транспорта Севастополя Игорь Козин.

«С утра на площади Захарова образовались огромные очереди. <…> Я делаю вывод, что начальник управления не справился со своими обязанностями, в связи с чем ему будет предложено покинуть свой пост», — заявил Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, назвав произошедшее халатностью.