В инстаграме Бритни Спирс нашли инструкции для программ «российских хакеров»

В инстраграме певицы Бритни Спирс обнаружены комментарии, которые, по данным исследователей из компании ESET, являются инструкциями для вредоносного программного обеспечения русскоязычной хакерской группы Turla.

Как говорится в публикации ESET, «троян», который использовала Turla, искал в комментариях к одной фотографии Бритни Спирс запись, в которой содержался зашифрованный адрес для связи с разработчиками шпионской программы. Такая схема позволяла хакерам оставаться незамеченными и постоянно менять адреса, с которых они связывались с зараженным компьютером.

Шпионская программа существовала в виде расширения для браузера Firefox, которое имитировало приложение для безопасной работы в интернете. В исходном коде расширения не было адреса, по которому программа связывалась с сервером создателей, его можно было добыть только из комментариев в инстаграме Спирс.

К примеру, один из оставленных хакерами комментариев, который при дешифровке превращался в URL-адрес, выглядел так: #2hot make loved to her, uupss #Hot #X. Подобный комментарий легко принять за обычную запись в инстаграме певицы. По ссылке, которая скрывалась за комментарием, перешли только 17 раз. В ESET предполагают, что хакеры только тестировали новую систему.