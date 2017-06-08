Шотландская епископальная церковь разрешила венчание однополых пар 

Шотландская епископальная церковь разрешила священникам проводить венчание однополых пар. Как пишет «Би-би-си», это первый случай разрешения однополых браков крупной британской церковью.

Члены синода, собравшиеся 8 июня в Эдинбурге, проголосовали за отмену положения, определяющий брак как союз между мужчиной и женщиной.

Священнослужители, которые пожелают заключать браки между людьми одного пола, должны будут уведомить церковь об этом; это положение должно защитить тех священников, которые не хотят этого делать, передает «Би-би-си».

Решение может стать причиной санкций в отношении церкви со стороны Англиканского сообщества — всемирного объединения англиканских церквей. В 2016 году после аналогичного решения американская Епископальная церковь была на три года лишена представительства в ряде международных англиканских организаций.