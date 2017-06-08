Правительство РФ по ошибке отдало «Роснефти» участок шельфа, принадлежащий Японии

Интерфакс
13:22, 8 июня 2017
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«Роснефть» из-за технической ошибки получила право пользования на участок шельфа, часть которого находится в исключительной экономической зоне Японии.

В настоящий момент, как стало известно «Интерфаксу», Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) в экстренном порядке готовит распоряжение правительства об изменении границ участка, отданного «Роснефти».

«В ходе оформления лицензии на право пользования Центрально-Татарским участком недр в Японском море была допущена техническая ошибка в координатах угловых точек, в связи с чем, южная часть участка заходит на исключительную экономическую зону Японии», — говорится в пояснительной записке к проекту, с которой ознакомилось агентство.

В результате корректировки границы, площадь Центрально-Татарского участка уменьшится на 735 квадратных километров — до 29,068 тысячи квадратных километра.

Право на разработку Центрально-Татарского участка в Японском море было отдано «Роснефти» распоряжением правительства от 18 февраля 2016 года. За использование этого участка «Роснефть» должна была внести разовый платеж в 190,749 миллиона рублей.
Выделение «Роснефти» участка в указанных в постановлении правительства границах, отмечает «Интерфакс», было одобрено всеми заинтересованными ведомствами, включая ФСБ и Минобороны.
Ресурсы Центрально-Татарского участка, сообщал в марте 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин, оцениваются в 270 миллионов тонн нефти и 322 миллиарда кубометров газа. К сейсморазведке на Центрально-Татарском участке «Роснефть» планировала приступить летом 2017 года.
В декабре 2016 года «Роснефть» подписала соглашение об основных условиях сотрудничества по разведке, разработке и добыче на Центрально-Татарском участке с консорциумом японских компаний.
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