Правительство РФ по ошибке отдало «Роснефти» участок шельфа, принадлежащий Японии

«Роснефть» из-за технической ошибки получила право пользования на участок шельфа, часть которого находится в исключительной экономической зоне Японии.

В настоящий момент, как стало известно «Интерфаксу», Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) в экстренном порядке готовит распоряжение правительства об изменении границ участка, отданного «Роснефти».

«В ходе оформления лицензии на право пользования Центрально-Татарским участком недр в Японском море была допущена техническая ошибка в координатах угловых точек, в связи с чем, южная часть участка заходит на исключительную экономическую зону Японии», — говорится в пояснительной записке к проекту, с которой ознакомилось агентство.

В результате корректировки границы, площадь Центрально-Татарского участка уменьшится на 735 квадратных километров — до 29,068 тысячи квадратных километра.