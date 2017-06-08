ЕСПЧ обязал Россию выплатить Вячеславу Дацику пять тысяч евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить пять тысяч евро националисту Вячеславу Дацику, который жаловался на условия содержания в красноярской колонии ИК-31.
Решение, как следует из документов на сайте ЕСПЧ, было принято 4 мая. 8 июня о нем рассказал «Фонтанке» адвокат Андрей Федорков.
В жалобе, поданной в октябре 2014 года, Дацик пожаловался на переполненную камеру, нехватку свежего воздуха и «постоянный сигаретный дым».
Националист Вячеслав Дацик, известный как участник соревнований по боям без правил, отбыл пятилетний срок в красноярской колонии ИК-31 за ограбление салона сотовой связи в 2007 году. Сперва суд поместил его в психиатрическую больницу на принудительное лечение, но Дацик сбежал и уехал в Норвегию. Там его приговорили к 8 месяцам тюрьмы за незаконное хранение оружия, а затем выслали в Россию, где суд признал его вменяемым и отправил в колонию.
Вячеслав Дацик вышел на свободу в марте 2016 года. В мае он был арестован снова — за погром в подпольном публичном доме в Санкт-Петербурге и нападение на постояльцев мини-отеля, который он также принял за публичный дом. Дело было передано в суд в мае 2017 года.