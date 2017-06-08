ЕСПЧ обязал Россию выплатить Вячеславу Дацику пять тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить пять тысяч евро националисту Вячеславу Дацику, который жаловался на условия содержания в красноярской колонии ИК-31.

Решение, как следует из документов на сайте ЕСПЧ, было принято 4 мая. 8 июня о нем рассказал «Фонтанке» адвокат Андрей Федорков.

В жалобе, поданной в октябре 2014 года, Дацик пожаловался на переполненную камеру, нехватку свежего воздуха и «постоянный сигаретный дым».