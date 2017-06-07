В Уэльсе полицейские автомобили научили распознавать лица прохожих. Уже задержан один подозреваемый
В столице Уэльса городе Кардифф полицейские установили на автомобили камеры, при помощи которых можно распознавать лица прохожих. Как сообщает издание Ars Technica, 31 мая при помощи этой системы задержали первого подозреваемого.
О нем ничего неизвестно. Скорее всего, он был в базе из полумиллиона человек, которые когда-либо привлекались к ответственности или находятся в розыске.
Автомобили с камерами запустили в Кардиффе в преддверии финального матча Лиги чемпионов, который состоялся 3 июня. Подозреваемый не имеет никакого отношения к этому матчу, подчеркнули в полиции.
Был ли выдан ордер на арест задержанного, не уточняется.
В 2015 году сотрудники полиции просканировали лица всех из 90 тысяч посетителей музыкального фестиваля в Лестере. Их снимки сравнивали с базой данных разыскиваемых.