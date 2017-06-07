В Госдуму внесен законопроект о замене гимна РФ на «Боже, царя храни»

Утверждение «Боже, царя храни» в качестве нового государственного гимна, считают авторы законопроекта, «позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды».

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о замене гимна России на «Боже, царя храни». Документ опубликован в базе данных Госдумы.

«Боже, царя храни» был государственным гимном Российской империи с 1833 по 1917 годы. Музыку гимна написал Алексей Львов, слова — Василий Жуковский.

«Боже, царя храни» после Февральской революции 1917 года был заменен на «Рабочую Марсельезу» («Отречемся от старого мира»). Затем до 1944 года в качестве государственного гимна использовался «Интернационал».

С 1944 года гимном был «Союз нерушимый республик свободных», музыка Александра Александрова, слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

После распада СССР и до 2000 года российским гимном стала «Патриотическая песня» Михаила Глинки.

В 2000 году был возвращен гимн с музыкой Александрова, к которой Сергей Михалков написал новые слова.