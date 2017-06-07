SpaceX выведет на орбиту засекреченный экспериментальный самолет ВВС США

Компания Илона Маска SpaceX в августе 2017 года выведет на орбиту экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B. Об этом 6 июня на слушаниях в Сенате заявила представитель ВВС Хизер Уилсон.

Для выведения самолета на орбиту будет использована ракета-носитель Falcon 9.

Ранее о сотрудничестве программы X-37B и SpaceX не сообщалось. Точная дата пуска пока не называется.