Крупнейший международный букмекер bwin запустит приложение в России. Вместе с Rambler&Co

Компания bwin — одна из крупнейших международных игорных компаний — выйдет на российский рынок. Как сообщает «Коммерсант», партнером bwin в РФ стал холдинг A&NN Investments, принадлежащий бизнесмену Александру Мамуту.

В ближайшее время в России будет запущена онлайн-платформа bwin.ru. Структуры Мамута собираются вкладывать в ее развитие около 10 миллионов евро в год (объем российского рынка онлайн-ставок «Коммерсант» оценивает в миллиард рублей, или 15,7 миллиона евро).

Как отмечает газета, это первый случай легального выхода на рынок РФ крупного зарубежного букмекера. О сроках запуска bwin.ru не сообщается.

Также в проекте участвует компания Rambler&Co (тоже принадлежащая Мамуту). По словам исполнительного директора Rambler Дмитрия Сергеева, для компании это способ «монетизации спортивного трафика» — аудиторию, которая сможет переходить на bwin.ru со спортивных разделов входящих в компанию СМИ («Газета.ру» и Lenta.ru) и проектов «Чемпионат.com» и «Рамблер.Спорт» он оценил в пять миллионов человек.