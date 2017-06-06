Володин назвал противников сноса жилья в Москве «безответственными политиканами»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас ведется активная дискредитация проекта сноса жилья в Москве. ПО словам Володина, людей за деньги выводят на митинги против сноса жилья, а «безответственные политиканы» находят причины для срыва проекта.
Об этом он рассказал «Интерфаксу» перед слушаниями в Госдуме по вопросу законопроекта о сносе жилья. Слушания, участие в которых примет мэр Москвы Сергей Собянин, начнутся 6 июня в 14:00.
Кто именно платит деньги за выход на митинги против сноса жилья, и о каких «политиканах» идет речь, Володин не пояснил.
Есть, по его утверждению, и другая категория противников — «заинтересованный бизнес, который теряет рынки, потому что снижается себестоимость квадратного метра». Они также участвуют в дискредитации проекта, отметил В.Володин.