Володин назвал противников сноса жилья в Москве «безответственными политиканами»

Интерфакс
06:50, 6 июня 2017
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сейчас ведется активная дискредитация проекта сноса жилья в Москве. ПО словам Володина, людей за деньги выводят на митинги против сноса жилья, а «безответственные политиканы» находят причины для срыва проекта.

Об этом он рассказал «Интерфаксу» перед слушаниями в Госдуме по вопросу законопроекта о сносе жилья. Слушания, участие в которых примет мэр Москвы Сергей Собянин, начнутся 6 июня в 14:00.

Кто именно платит деньги за выход на митинги против сноса жилья, и о каких «политиканах» идет речь, Володин не пояснил.

Есть, по его утверждению, и другая категория противников — «заинтересованный бизнес, который теряет рынки, потому что снижается себестоимость квадратного метра». Они также участвуют в дискредитации проекта, отметил В.Володин.

Интерфакс
В Москве в рамках программы реновации жилья планируется снос около 4,5 тысяч домов, в том числе «хрущевок». Жителям домов, попавших под снос, обещают жилье в том же районе.
Планы мэрии Москвы вызвали массовые протесты горожан, которые привели к многотысячным митингам. В том числе поводом для протеста стало решение мэрии при голосовании о сносе того или иного дома учитывать голоса «молчунов» в пользу сноса, а также заявления мэра Москвы Сергея Собянина о том, что решения о сносе нельзя будет обжаловать в суде. Впоследствии формула учета голосов «молчунов» была прямо по ходу голосования изменена, а в законопроект о сносе решили внести запрет на демонтаж дома до тех пор, пока суд не рассмотрит все жалобы жильцов.

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