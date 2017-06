Суд закрыл дело журналиста The Guardian об участии в акции 26 марта

Тверской суд Москвы закрыл административное дело в отношении московского корреспондента The Guardian Алека Луна в связи с отсутствием состава нарушения. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Гражданин США Алек Лун работает в России на протяжении нескольких лет. Он публиковался во многих российских и зарубежных изданиях, в том числе The New York Times и Vice. В последнее время Лун пишет для The Guardian.

Лун рассказывал, что его задержали, когда он снимал задержание другого участника акции протеста 26 марта в центре Москвы. Он сказал полицейским, что является журналистом, на что ему ответили, что он, как и другие, выкрикивал лозунги. Луна доставили в отделение полиции, а впоследствии отпустили на свободу и обязали явиться в суд на рассмотрение административного дела об участии в несогласованной акции.

В общей сложности на антикоррупционной акции 26 марта, которая прошла вскоре после публикации фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева, задержали около одной тысячи человек.