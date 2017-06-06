Преступник напал с молотком на полицейского около собора Нотр-Дам

В центре Парижа рядом с собором Нотр-Дам неизвестный преступник напал с молотком на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь по нападавшему из табельного оружия.

Le Figaro сообщает, что преступник был «нейтрализован». По информации BFM TV, он ранен.

О мотивах нападавшего пока нет никакой информации. Расследование дела поручено прокурору, который занимается делами о терроризме.

Территория вокруг Нотр-Дама оцеплена. В соборе, по данным Le Figaro, находятся около 900 человек, их пока не выпускают на улицу. Полиция собирается проверить, нет ли среди этих людей сообщников преступника.