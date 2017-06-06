«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию
«Лаборатория Касперского» подала в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) жалобу на Microsoft.
В заявлении, распространенном «Лабораторией Касперского», говорится, что компания просит проверить Microsoft в связи с возможным злоупотреблением доминирующим положением на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренцией в сегменте решений для защиты от компьютерных угроз.
После выхода операционной системы Windows 10, заявили в «Лаборатории Касперского», компания Microsoft «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender».
«Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений», — считают в «Лаборатории Касперского».
В Еврокомиссии подтвердили ТАСС получение заявление от «Лаборатории Касперского», добавив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.
«Пользователь должен иметь возможность получать достоверную информацию о защите и использовать программы, которые он выбирает, без каких-либо препятствий», — сообщила компания.