«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию

«Лаборатория Касперского» подала в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) жалобу на Microsoft.

В заявлении, распространенном «Лабораторией Касперского», говорится, что компания просит проверить Microsoft в связи с возможным злоупотреблением доминирующим положением на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренцией в сегменте решений для защиты от компьютерных угроз.

После выхода операционной системы Windows 10, заявили в «Лаборатории Касперского», компания Microsoft «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender».

«Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений», — считают в «Лаборатории Касперского».

В Еврокомиссии подтвердили ТАСС получение заявление от «Лаборатории Касперского», добавив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.