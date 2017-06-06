«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию

РИА Новости
11:13, 6 июня 2017
Надежный источник

«Лаборатория Касперского» подала в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) жалобу на Microsoft.

В заявлении, распространенном «Лабораторией Касперского», говорится, что компания просит проверить Microsoft в связи с возможным злоупотреблением доминирующим положением на рынке операционных систем и недобросовестной конкуренцией в сегменте решений для защиты от компьютерных угроз.

После выхода операционной системы Windows 10, заявили в «Лаборатории Касперского», компания Microsoft «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender».

«Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений», — считают в «Лаборатории Касперского».

В Еврокомиссии подтвердили ТАСС получение заявление от «Лаборатории Касперского», добавив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

«Пользователь должен иметь возможность получать достоверную информацию о защите и использовать программы, которые он выбирает, без каких-либо препятствий», — сообщила компания.

РИА Новости
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться