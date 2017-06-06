ЕСПЧ обязал Россию выплатить 15 тысяч евро предполагаемому лидеру «тамбовской» ОПГ 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Владимиру Барсукову (Кумарину), которого называют лидером «тамбовской» ОПГ, 15 тысяч евро компенсации за неоказание медицинской помощи под стражей.

Как сказано в решении, после ареста в 2007 году Барсуков, у которого были диагностирован ряд хронических заболеваний, неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем, однако долгое время не получал необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, российский суд отклонил жалобу Барсукова на неоказание медицинской помощи.