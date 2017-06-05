Стоимость акций Alphabet впервые превысила тысячу долларов за штуку
Стоимость акций компании Alphabet (материнская компания Google) 5 июня впервые превысила тысячу долларов.
В момент открытия торгов на бирже Nasdaq акции стоили 997,89 доллара и вскоре превысили тысячу, достигнув максимума в 1007,4 доллара. К моменту окончания сессии торгов акции стоили 1003,88 доллара.
Неделей ранее этот порог перешагнула компания Amazon.
Как отмечает CNN, высокие цены акций объясняются в том числе тем, что обе компании редко прибегают к дроблению акций — увеличению их количества у акционеров при пропорциональном снижении цены. Этот прием позволяет снизить цены и увеличить число участников торгов.
Alphabet уступает по капитализации (около 680 миллиардов долларов) лишь Apple (более 800 миллиардов долларов). Amazon (488 миллиардов) находится на четвертом месте после Apple, Alphabet и Microsoft (571 миллиард).