Стоимость акций Alphabet впервые превысила тысячу долларов за штуку

Стоимость акций компании Alphabet (материнская компания Google) 5 июня впервые превысила тысячу долларов.

В момент открытия торгов на бирже Nasdaq акции стоили 997,89 доллара и вскоре превысили тысячу, достигнув максимума в 1007,4 доллара. К моменту окончания сессии торгов акции стоили 1003,88 доллара.

Неделей ранее этот порог перешагнула компания Amazon.

Как отмечает CNN, высокие цены акций объясняются в том числе тем, что обе компании редко прибегают к дроблению акций — увеличению их количества у акционеров при пропорциональном снижении цены. Этот прием позволяет снизить цены и увеличить число участников торгов.