Михаил Прохоров сыграет в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»
Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет самого себя в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», сообщила кинокомпания СТВ, работающая над фильмом.
Кроме Прохорова, который появится в камео, в работе над третьим фильмом «О чем говорят мужчины» примут участие Татьяна Догилева и Алексей Барабаш.
Сюжет «Продолжения» строится вокруг поездки четверых участников «Квартета И» из Москвы в Петербург.
Съемки фильма уже начались в Москве, сообщила СТВ. По данным на сайте кинокомпании, фильм должен выйти в прокат в 2018 году.
Первый фильм «О чем говорят мужчины» вышел в 2010 году. Лента, по данным кинокомпании СТВ, собрала в прокате 358,5 миллиона рублей. В 2011 году вышел фильм «О чем еще говорят мужчины», сборы которого составили около 565 миллионов рублей.
Михаил Прохоров через группу «Онэксим» владеет активами в горно-металлургической отрасли (UC Rusal,), финансах (страховая компания «Согласие», банки «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», МФК), энергетике («Квадра»), недвижимости и медиа (РБК, «Сноб»).
Журнал Forbes оценивает состояние Прохорова в 8,9 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Прохоров в 2017 году занимает 13 место.