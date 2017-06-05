Литва начала строить забор на границе с Россией

Литва начала строительство защитных заграждений на границе с Россией. Забор высотой в два метра и протяженностью в 44,6 километра пройдет через два литовских района к Неману, по которому проходит часть границы с Калининградской областью. Литва заявляет, что забор строится для борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией.

Первый столб заграждений был вкопан в деревне Рамонишкес Шакяйского района Литвы. На церемонии присутствовал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.

На укрепление границы в Литве были выделены 3,6 миллиона евро. Строительство забора обойдется в 1,3 миллиона. Остальные деньги потратят на системы наблюдения. Агентство AP сообщает, что для охраны границы будут использовать беспилотники. Строительство забора должно быть закончено к концу 2017 года.

Delfi также сообщает, что власти Литвы планируют до 2020 года возвести забор на границе с Белоруссией.