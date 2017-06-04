Тысяча футбольных болельщиков пострадали в давке на центральной площади в Турине

На площади в центре Турина пострадали в давке около тысячи человек, собравшихся, чтобы посмотреть финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». Как минимум два человека получили тяжелые травмы.

Всего на площади, где был установлен большой экран, собрались около 30 тысяч человек. В толпе началась паника, когда кто-то взорвал петарду. Некоторые очевидцы рассказали, что кто-то в шутку крикнул «Бомба!»