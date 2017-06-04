Кремль объявил дату «прямой линии» с Путиным

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году состоится 15 июня. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Кремля. Ранее дату 15 июня называло РБК со ссылкой на анонимные источники.

Вопросы Путину принимают по телефону 8 800 200 40 40, в виде SMS или MMS-сообщений на номер 04040 и на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, вопросы собирают в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В магазинах AppStore и GooglePlay размещено официальное приложение «Москва-Путину».