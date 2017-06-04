Кремль объявил дату «прямой линии» с Путиным
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году состоится 15 июня. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Кремля. Ранее дату 15 июня называло РБК со ссылкой на анонимные источники.
Вопросы Путину принимают по телефону 8 800 200 40 40, в виде SMS или MMS-сообщений на номер 04040 и на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, вопросы собирают в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В магазинах AppStore и GooglePlay размещено официальное приложение «Москва-Путину».
В последние годы «прямая линия» с Владимиром Путиным проходила в апреле. В 2017 году, после массовых антикоррупционных акций 26 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о переносе мероприятия, сославшись на рабочий график главы государства.
12 июня, в День России, во многих городах страны планируется провести новые акции против коррупции. К ним призывает основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. В период с 1 июня по 12 июля в России ужесточены правила проведения массовых мероприятий в связи с футбольными матчами Кубка конфедераций.